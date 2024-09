Segundo jornal português, Botafogo teria recusado a chegada do zagueiro Sergio Ramos

Segundo o jornal português A Bola, o zagueiro espanhol Sergio Ramos teria sido oferecido ao Botafogo nesta janela de transferências. O Glorioso teria recusado a vinda do craque por conta de sua alta pedida salarial.

Ramos está livre no mercado desde que seu contrato com o Sevilla, da Espanha, se encerrou após o fim da temporada europeia. O jogador também foi ligado a clubes da Arábia Saudita e Catar. Porém, nenhum acordo ainda foi concretizado e ele segue sem clube.

Seu agente e irmão, René Ramos, teria oferecido o jogador de 38 anos para outros clubes no Brasil. Entre eles, estão Corinthians, Flamengo, Vasco. O Alvinegro carioca foi o último procurado pelo empresário.

Sergio Ramos começou sua carreira no Sevilla, mas foi no Real Madrid que se consolidou e se tornou um dos maiores zagueiros de sua era. Jogando no clube merengue de 2005 a 2021, Ramos conquistou 22 títulos, incluindo quatro Champions League, cinco La Ligas, duas Copas do Rei e quatro Mundiais de Clubes. Pela seleção da Espanha, ele conquistou a Copa do Mundo de 2010 e as Euros de 2008 e 2012.