Vasco pode ter dois desfalques para o clássico contra o Flamengo, no domingo (15)

Após a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o Vasco iniciou a preparação para o clássico diante do Flamengo, no domingo (15), às 18h30 no Maracanã. O técnico Rafael Paiva terá mais um dia de treino para definir a escalação. O lateral-esquerdo Lucas Piton e o meia Philippe Coutinho são dúvidas para o jogo.

Piton deixou o jogo contra o Athletico-PR com dores no tornozelo esquerdo. Nenhum problema sério foi detectado, mas o jogador ainda se queixa de um incômodo na região e será avaliado até o clássico. Coutinho está se recondicionando fisicamente após lesão e Covid. Ele é considerado dúvida para o clássico.

O zagueiro Maicon machucou o nariz no primeiro tempo do jogo em Curitiba e levou pontos. Ele não preocupa e está confirmado. Como João Victor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro deve formar dupla com Léo novamente. O técnico Rafael Paiva pode ter um reforço para domingo. O meia suíço Maxime Dominguez está regularizado e já pode fazer sua estreia.

A provável escalação do Vasco para encarar o Flamengo é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton (Victor Luis), Sforza (Mateus Cocão), Hugo Moura, Payet, Rayan (Emerson Rodríguez), David e Vegetti.