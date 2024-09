Seleção brasileira estreia esse fim de semana na Copa do Mundo de Futsal

A Seleção brasileira estreia na Copa do Mundo de futsal, realizado no Uzbequistão, neste sábado (14). O Brasil é o maior campeão da competição com cinco títulos, mas não chega a uma final desde 2012, quando teve sua última conquista. Agora com um novo grupo de jogadores, o time tentará ganhar o tão sonhado sexto título mundial.

A seleção chega na competição sendo líder do ranking mundial e considerada uma das favoritas. O Brasil está no grupo B e nessa primeira fase enfrentará as seleções de Cuba, Croácia e Tailândia. Todos com menos história e relevância no futsal.

Marquinhos Xavier, treinador de seleção desde 2017, levará ao torneio um grupo de experientes jogadores, muitos que já vivenciaram uma Copa do Mundo.

Após ser campeão mundial em 2012, o Brasil protagonizou sua pior campanha em uma Copa, no torneio seguinte em 2016, sendo eliminado nas oitavas de final pelo Irã nos pênaltis. Em 2021 a seleção caiu nas semifinais para a Argentina.

Agora o técnico Marquinhos tentará fazer o Brasil voltar aos caminhos dos títulos e repetir o que fez nos anos de 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012, quando foi a grande campeã do mundial.