Pedro, do Flamengo, passa por cirurgia e já tem previsão de alta

O atacante Pedro, do Flamengo, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo na manhã desta sexta-feira (13). De acordo com o clube, o procedimento foi bem-sucedido e deve receber alta do hospital neste sábado (14). O objetivo da operação era corrigir uma ruptura no ligamento cruzado anterior, sofrido durante um treino da Seleção brasileira no início deste mês.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia do atleta Pedro foi realizada com sucesso. A alta hospitalar está prevista para amanhã. Divulgaremos nos próximos dias os passos da recuperação", confirmou o clube, em comunicado. A cirurgia de Pedro foi realizada pelo mesmo médico que o operou em 2018, quando sofreu uma lesão similar no outro joelho enquanto ainda atuava pelo Fluminense.

O chefe do departamento médico do Fla, Marcio Tannure, acompanhou o procedimento. O tipo de lesão sofrida pelo atleta costuma demandar de 8 a 12 meses de recuperação. A expectativa que Pedro fique afastado por pelo menos 10 meses.