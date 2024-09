Flamengo volta a vencer Bahia e está nas semifinais da Copa do Brasil

No confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (12), Maracanã, e garantiu classificação para a próxima fase da competição nacional. Arrascaeta, após assistência de Bruno Henrique, foi o autor do gol da vitória.

Agora, o Fla vai encarar o Corinthians na semifinal. Vale destacar que o Mais Querido é o time que mais vezes chegou a essa fase na história do torneio com 17 participações.

O jogo

A partida começou com o Flamengo valorizando a posse de bola, buscando a troca de passes no campo ofensivo. Quando ficava sem a bola, o time rubro-negro subia as minhas e marcava a saída de bola do Bahia. A primeira oportunidade aconteceu logo aos seis minutos. Bruno Henrique tocou para Gerson, que soltou a bomba para defesa de Marcos Felipe.

Aos 14’, falta pelo lado direito, Arrascaeta levantou na área, Léo Pereira tentou desviar de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo. O clube carioca tomava conta das ações e pressionava o Bahia, que quase não conseguia sair do seu campo de defesa.



O time baiano, por sua vez, se soltou um pouco mais a partir dos 20’, passando a chegar mais na área rubro-negra. Mas o Fla não permitiu que o adversário gostasse do jogo e logo voltou a controlar a posse de bola.



Aos 37’, a equipe rubro-negra teve a chance mais clara até então para abrir o placar. Arrascaeta cobrou escanteio na área, a bola sobrou para Bruno Henrique, que girou já chutando, mas Marcos Felipe fez grande defesa e salvou o Bahia. O árbitro deu dois minutos de acréscimos e a primeira etapa terminou empatada sem gol.



O Flamengo voltou para o segundo tempo levando perigo à meta de Marcos Felipe. Luiz Araujo ficou com a bola, deu aquela arrancada e fez grande jogada. A bola foi para Gerson, que devolveu para o camisa 7 chutar, mas foi travado na hora por Gabriel Xavier.



Até que aos oito minutos, o Flamengo finalmente conseguiu inaugurar o placar no Maraca. Léo Ortiz deu ótimo lançamento para Bruno Henrique, que invadiu a área pela esquerda e rolou para o meio. Arrascaeta só teve o trabalho de empurrar para as redes: 1 a 0.



Depois dos 20’, Arrascaeta pediu substituição e entrou Gabi em seu lugar. Precisando reverter o resultado, o Bahia tentava ficar com a bola, mas esbarrava na boa marcação rubro-negra, que conseguia neutralizar as jogadas.



Aos 38’, o Fla chegou bem ao ataque. Evertton Araújo, que fez uma boa partida, arriscou o chute de fora da área, mas o goleiro fez a defesa no centro do gol. Nos minutos finais, o time rubro-negro administrou o resultado e saiu de campo com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.



Agenda da semana



O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (15) para o clássico contra o Vasco, às 18h30, no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão.