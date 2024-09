Marcos Braz descarta novas contratações para o Flamengo

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, declarou em entrevista, após a vitória do Rubro-Negro contra o Bahia por 1 a 0, na última quinta-feira (12), que o clube não fará novas contratações nesta temporada. Durante uma conversa com jornalistas na zona mista, Braz também comentou o andamento das negociações para a renovação do contrato de Gabigol.



Com a saída do atacante Pedro, um dos principais nomes do elenco, que está fora das competições até 2025 devido à ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o Flamengo cogitou a possibilidade de buscar um substituto. Vários nomes foram especulados, como o de Anthony Martial, ex-Manchester United. No entanto, Braz afirmou que, embora tenha havido conversas, nenhuma negociação avançou.

"A gente entende que se encerrou o processo da janela. Trouxemos oito jogadores, quatro agora e quatro no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa. Centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Carlinhos, tem o Gabigol... A gente entende que se encerraram as negociações e qualquer tipo de contratação. Pelo menos, a piori, é o que eu posso falar nesse momento", afirmou Marcos Braz.

Sobre o Brasileirão, o prazo para inscrição de novos jogadores se encerra no dia 20 de setembro, mas Braz reiterou que o Flamengo trabalhará com o elenco atual. Carlinhos, embora seja uma opção, não poderá atuar na Copa do Brasil, pois já defendeu o Nova Iguaçu na competição nesta temporada.



Gabigol

Em relação à renovação contratual de Gabigol, cujo vínculo termina no final deste ano, as conversas se arrastam desde 2023. Braz acredita que o atacante, camisa 99, está ciente da importância das novas oportunidades que terão com a ausência de Pedro.



"A renovação de contrato está da mesma maneira que estava. O Gabriel não é criança. Ele sabe que tem novas chances que, se o Pedro estivesse na plenitude, talvez ele tivesse menos chances. Ele sabe da chance que está tendo. Tenho certeza que ele vai resolver o nosso problema como fez nos últimos cinco anos. Ele vai nos ajudar muito daqui para frente", encerrou.