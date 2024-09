Niterói brilha no Pan-Americano de MMA: Irmãos Simões conquistam prata

Os niteroienses Rhuam e Enzo Simões, atletas do Instituto Nação Kids Fight Team, fizeram história no Pan-Americano de MMA Amador, realizado em Monterrey, no México. Os irmãos, de 20 e 14 anos, respectivamente, conquistaram medalhas de prata, demonstrando o alto nível do MMA brasileiro.



A competição, que aconteceu entre 31 de agosto e 7 de setembro, reuniu os melhores lutadores da América.



"A competição deste ano foi muito bacana. As lutas que tivemos foram de alto nível, e mostramos que o Brasil tem condição total de conquistar ouro, de estar disputando com os melhores, porque competimos com os melhores", afirma Rafael Simões, idealizador do Instituto , diretor técnico e pai dos atletas.

Rhuam, o irmão mais velho, dominou sua primeira luta, finalizando o adversário no primeiro round. Já na final, enfrentou um oponente mais experiente e perdeu. Essa foi a primeira luta internacional dele no MMA amador.

“Essa foi minha primeira experiência internacional no MMA; até então, eu só havia lutado no Brasil. Fiz duas lutas, uma semifinal e uma final, e tive um bom desempenho na primeira luta, que venci no primeiro round”, contou o atleta de 20 anos.

“Na final, lutei três rounds, mas perdi por decisão unânime. No entanto, fiz uma boa luta, da qual posso tirar bons destaques”, explicou.



Rhuam | Foto: Divulgação - Arquivo Pessoal

Enzo, o caçula, superou um desafio extra ao lutar duas categorias acima de seu peso. "Foi uma experiência incrível. Aprendi a lidar com a pressão e a superação", comentou o jovem atleta, que está na sua segunda luta internacional de MMA amador.

Enzo | Foto: Divulgação

"Minha luta foi muito boa. Sei que cometi muitos erros e ainda há coisas a corrigir. Na minha primeira luta, o adversário era bem mais forte, pois subi duas categorias para competir. Perdi a primeira luta por decisão, os julgados deram a vitória para ele. Na segunda luta, consegui desenvolver meu jogo, fiz tudo sem pressão, me diverti e venci", contou Enzo, feliz e esperançoso.



A competição, que aconteceu entre 31 de agosto e 7 de setembro, reuniu os melhores lutadores da América | Foto: Divulgação - Arquivo Pessoal

A conquista dos irmãos Simões é um reflexo do trabalho realizado pelo Instituto Nação Kids Fight Team, que oferece aulas de Jiu-Jitsu para crianças, jovens e adultos de Niterói. "Nosso objetivo é formar atletas completos, que não apenas lutem, mas também sejam cidadãos de bem", destaca Rafael Simões.



Com as medalhas de prata, os irmãos Simões inspiram outros jovens a praticarem esportes e a buscarem seus sonhos.

"Levar uma medalha para o Brasil é uma sensação incrível. Levar nossa garra e nossa força para o exterior, mostrar que somos fortes e que podemos alcançar nossos objetivos. É muito difícil para os atletas brasileiros, mas quem tem essa oportunidade deve ir com muita dificuldade garra e determinação", finalizou Rhuan.

O Instituto Nação Kids Fight Team fica na Estrada Caetano Monteiro, 1994 - Vila Progresso, Niterói