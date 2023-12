Jovens talentos se destacam em campeonato realizado na Irlanda

No último final de semana, dias 3 e 4 de sezembro, os irmãos Enzo de 13 anos e Rhuan Simões de 19, junto com o seu pai e treinador Rafael, participaram do campeonato de Jiu -Jitsu, o Dublin Fall Open e Europeu Kids, realizado na Irlanda.

Rhuan lutou de kimono e sem kimono ficando com o ouro e o bronze. Já o Enzo Simões conquistou a medalha de ouro sendo o campeão da sua categoria. Os jovens e promissores irmãos são apoiados pela Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

E no próximo final de semana, Enzo irá participar pela primeira vez de uma competição de MMA internacional, a Youth International MMA Tournament.

Os campeões que treinam no Instituto Nação Kids Fight Team, tem como padrinhos os consagrados irmãos Nogueira, os ex-lutadores Minotauro e Minitouro.



O grande incentivador do esporte da cidade, o vereador e ex-secretario Luiz Carlos Gallo, ressaltou a importância do nosso município cada vez mais ser destacar no esporte em diversas modalidades.

"É uma honra termos jovens se dedicando ao seus sonhos e sendo consagrados em com grandes resultados pelo mundo. O que projeta ainda mais Niterói como celeleiro de grandes atletas, e por consequência ser considerada atualmente como a cidade do esporte no país", ressalta Gallo.