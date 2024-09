A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para a 4ª Corrida Cidade de Maricá, com percursos de 5km (para corredores a partir de 14 anos) e de 21km (a partir de 18 anos), que acontecerá no dia 20 de outubro, na Avenida Beira Mar, em Itaipuaçu. A inscrição pode ser feita a partir das 17h desta quinta-feira (12/09) e será encerrada no dia 15/09, pelo site: www.corridademarica.com.br. O evento não cobra taxa de inscrição e é aberto ao público em geral, incluindo corredores com diferentes tipos de deficiência (PcD), que poderão participar e competir em condições justas e seguras. O participante PcD deverá efetuar a inscrição no site e também encaminhar um email (corridademarica@gmail.com) informando a deficiência que possui.

"É muito importante termos mais uma edição da Corrida de Maricá, que é um evento popular de corrida que acontece aqui na cidade, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). O evento costuma transportar corredores de diferentes níveis, desde amadores até profissionais, e faz parte de um circuito de corridas do nosso município. Além de promover o turismo, contribui para aumentar o desenvolvimento econômico e criar empregos temporários", disse o secretário de Esporte e Lazer, Diogo Fernandes de Brito.

Leia também:

Reginaldo Afonso, candidato a prefeito de SG , visita SEPE para apresentar propostas

Flamengo volta a vencer Bahia e está nas semifinais da Copa do Brasil

Com o objetivo de promover a prática de esportes e a vida saudável, o evento oferecerá mil vagas para dois percursos, sendo 500 vagas para cinco quilômetros (5km) e as outras 500 vagas para meia maratona (21km). A corrida terá largada às 6h30 na Avenida Beira Mar, orla de Itaipuaçu, em frente ao bar e restaurante Estrela do Mar e a Rua da Passagem 9, com retorno ao local de origem. Confira aqui o regulamento



Público PcD

Para garantir a participação inclusiva na 4ª Corrida de Maricá é fundamental entrar em contato com os organizadores para obter informações específicas sobre como o evento lida com a inclusão do PcD e quais recursos estarão disponíveis.

Serviço

Inscrições para a 4ª Corrida Cidade de Maricá

Data: 12 a 15/09

Onde se inscrever: http://www.corridademarica.com.br/

Quem pode se inscrever: 5km (a partir de 14 anos) e 21km (a partir de 18 anos)

Data da corrida: 20/10/2024

Horário da largada: 6h30

Local: Avenida Beira Mar, orla de Itaipuaçu, em frente ao bar e restaurante Estrela do Mar e a Rua da Passagem 9.