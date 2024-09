Marinho se revolta com validação de gol e critica arbitragem após derrota do Fortaleza

O atacante Marinho do Fortaleza reclamou bastante da arbitragem após a derrota de 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta feira (11), em jogo adiado válido pelo Campeonato Brasileiro. O atleta afirmou que a equipe nordestina havia sido prejudicada na partida, principalmente no lance do segundo gol colorado.

O jogador foi filmado após o apito final esbravejando: "Time do Nordeste não pode brigar por nada, porque o sistema é f***", disse o atleta, que não chegou a entrar em campo. A partida foi apitada pelo arbitro Gustavo Ervino Bauermann.

O time comandado pelo técnico Vojvoda criticou a validão do segundo gol do Inter, marcado aos 39 minutos do segundo tempo por Gustavo Prado. O Fortaleza alega que houve falta no lance em cima do zagueiro Brítez, que inclusive foi expulso por reclamação na sequência do jogo.

A derrota impediu que o time nordestino voltasse a liderança do Brasileirão. O clube agora tem o mesmo número de jogos que o líder Botafogo e permanece na segunda colocação na tabela com 48 pontos, dois a menos que o fogão.

O Fortaleza volta a campo neste sábado (14) para enfrentar o Athletico-PR em Curitiba, enquanto no mesmo dia, o Botafogo vai receber o Corinthians no Estádio Nilton Santos.