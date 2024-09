Fluminense aguarda Jhon Arias após Data Fifa para resolver imbróglio por saída

O Fluminense aguarda o retorno de Jhon Arias, após o final da Data Fifa, para decidir seu futuro com o Tricolor. O atacante foi titular nos dois jogos da seleção colombiana nas eliminatórias. Ele se reapresentará ao clube carioca para resolver o imbróglio para ser negociado com o futebol europeu. Em tese, Arias estará disponível para o confronto contra o Juventude, no domingo (15).

Durante o período em que esteve defendendo a Colômbia, Arias ganhou os noticiários pelo interesse do futebol europeu e pela vontade dele em atuar na Europa. O Flu recusou uma proposta de R$ 75 milhões do Galatasaray. A janela de transferências fecha no dia 13 de setembro na Turquia, mas a inscrição terminou na semana passada.

Apesar do descontentamento inicial pela recusa do Fluminense, Arias é aguardado no clube. O atacante tem contrato até 2026 e deve atuar contra o Juventude pelo Brasileirão. Arias é um dos principais jogadores do time de Mano Menezes, vivo na Libertadores e com a janela fechada para buscar peça de reposição. A combinação fez com que o Tricolor refutasse uma liberação antes do fim do ano. O time também luta contra o rebaixamento no Brasileiro.

O Flu viaja na sexta-feira (13) para Caxias do Sul e deve realizar alguma atividade no sábado (14), dia que antecede a partida.