Atacante Pedro, do Flamengo, será operado pelo mesmo médico que realizou procedimento de 2018

O atacante Pedro, do Flamengo, escolheu o mesmo médico que o operou em 2018 para realizar a cirurgia do joelho esquerdo lesionado após um treinamento da Seleção no último dia 4. Luiz Antônio Vieira Martins fará o procedimento no artilheiro do futebol brasileiro em 2024.

A lesão é praticamente a mesma sofrida na época que defendia o Fluminense. A diferença é que anteriormente ele tinha rompido o ligamento cruzado do joelho direito. A boa notícia em relação ao atual problema é que a lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo não se estendeu ao menisco, algo que ocorreu em 2018. Na ocasião, foi necessária uma intervenção para correção naquela região.

Em 2018, o atacante ficou de fora dos gramados por sete meses e três semanas (235 dias). Assim como no presente, Pedro também era artilheiro do Brasileirão, com 10 gols em 19 jogos. Em 2024, o atacante tem 11 gols em 21 jogos.

Leia também:

➤ Quadrilha que roubava vans na BR-101 é capturada em Itaboraí

➤ Autora de São Gonçalo lança livro na Bienal do Livro de São Paulo

O Flamengo anunciou que a cirurgia de Pedro provavelmente será realizada entre sexta-feira, dia 13, e sábado, dia 14.