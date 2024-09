Philippe Coutinho é desfalque no Vasco para confronto contra o Athletico-PR

Elenco do Vasco se preparando para o confronto contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

Elenco do Vasco se preparando para o confronto contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco viajou para Curitiba, na tarde desta terça-feira (10), para encarar o Athletico-PR pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A principal ausência na lista de relacionados é o meia Philippe Coutinho. O camisa 11 lesionou a coxa esquerda depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, no dia 3 de agosto. Depois de se recuperar, Coutinho foi diagnosticado com Covid e ficou afastado. O retorno do jogador era aguardado para esta quarta-feira (11), mas o gramado da Ligga Arena fez o Vasco preservar o atleta.

Além de Philippe Coutinho, o Vasco não poderá contar com o zagueiro João Victor. Ele foi expulso no final da primeira partida em São Januário e deve ser substituído por Léo. Puma Rodríguez e Jean David, que estão com suas seleções, vão se juntar ao grupo depois dos jogos das eliminatórias.

Leia também:

➤ Polícia investiga morte de motorista de caminhão pipa em Niterói

➤ Incêndio atinge Hospital dos Servidores, no Centro do Rio

O Vasco venceu o jogo de ida por 2 a 1. Empate ou nova vitória vascaína classifica o time carioca. Derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Caso o Athletico vença por dois ou mais gols de diferença, o Vasco estará eliminado. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).