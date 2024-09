Seleção Brasileira entra em campo nessa terça-feira (10), em busca de vaga na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira jogará nesta terça-feira (10), em Assunção, contra o Paraguai, pela oitava rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O escrete canarinho, apesar de estar na zona de classificação para o mundial, na quarta colocação, ainda busca atuações mais convincentes, já que foi vaiada na magra vitória contra o Equador, na semana passada, por 1 a 0. O Paraguai está em sétimo e também não vive bom momento.

Autor do gol da vitória na última partida,, Rodrygo enfatizou a importância da vitória da Seleção Brasileira, para na realidade, minimizar as vaias que vinham das arquibancadas por causa da atuação abaixo do esperado. O camisa 10 da equipe balançou as redes aos 29 minutos do primeiro tempo, após finalização de fora da área.

"Era muito importante (vencer), a gente precisava dessa vitória. Esse era o nosso objetivo, independente de se jogasse bem ou não. O principal objetivo era vencer, a gente sabia que ia ser difícil", disse.

