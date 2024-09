Vasco anuncia contratação do meia suíço Maxime Dominguez

O Vasco anunciou, na tarde desta segunda-feira (9), a contratação do meia Maxime Dominguez. O jogador suíço é o último reforço do clube na segunda janela de transferências. O contrato assinado vai até setembro de 2026.

Em entrevista ao site oficial do clube, Maxime declarou estar empolgado de chegar ao Vasco: "Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática. E hoje poder defender esta camisa é um orgulho muito grande. Como eu disse, eu sei que o Romário foi um jogador famoso. E também a lenda Roberto Dinamite e também a fama dos torcedores… Eu também sei que são os melhores torcedores do Brasil."

O jogador estará à disposição do técnico Rafael Paiva para o clássico contra o Flamengo, no domingo (15), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador de 28 anos não poderá participar do segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. Ele foi contratado depois do jogo de ida.

O suíço chegou ao Brasil na última quarta-feira. Maxime Dominguez é um meia que pode atuar tanto na linha dos volantes como na faixa ofensiva do meio de campo, mais pela direita. Na última temporada pelo Gil Vicente, ele atuou como meia pela direita e teve bons números no Campeonato Português. Em 33 partidas na liga, foram seis gols e quatro assistências.