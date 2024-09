Caravana da Ciência desembarca em Macaé com atrações interativas e educacionais

Entre os dias 10 e 12 de setembro, a Caravana da Ciência chega em Macaé, norte fluminense, com atrações interativas e educacionais para todas as idades. O Centro de Ciências itinerante ficará na Cidade Universitária de Macaé da Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ), que abriga o Polo Cederj. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público, com horários de visitação de terça e quinta-feira, das 9h às 17h, e na quarta-feira, das 9h às 17h e das 18h às 20h.

A iniciativa é promovida pela Fundação Cecierj e vinculada com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto busca promover os estudos científicos de maneira envolvente e acessível. Entre as atrações propostas para o evento estão: sala de exposições, tendas interativas, um planetário inflável, experimentos científicos e jogos interativos.

A Caravana da Ciência foi criada em 2007 com o objetivo de levar a educação científica de uma forma lúdica e acessível para toda a população do estado do Rio de Janeiro, incentivando o interesse aos temas. A estrutura da caravana é montada em cima de uma carreta adaptada para o projeto, com um palco onde acontecem as ações interativas. Suas atividades já passaram por diferentes cidades como: Belford Roxo, Teresópolis, Rio das Ostras, Petrópolis, Porciúncula e Duque de Caxias.