Flamengo busca reforços de peso após lesão de Pedro

Anthony está livre no mercado após saída do Manchester United - Foto: Divulgação

Na última quarta-feira (04), durante um treino com a seleção brasileira, o jogador Pedro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, o Flamengo, que perde um de seus principais jogadores, precisará buscar soluções para substituir o centroavante.

Com a janela de transferências fechada, o clube vê em jogadores sem contrato sua última esperança. O alvo principal é o francês Anthony Martial, de 28 anos, que está livre no mercado após sua saída do Manchester United, da Inglaterra, em junho deste ano. Além dele, o holandês Memphis Depay também está na mira do clube. Atualmente, ambos estão em baixa na Europa e não atraíram o interesse de clubes de outros continentes.

No entanto, o Flamengo precisa agir com cautela, já que o tempo para uma decisão final é limitado. O regulamento da CBF permite que um jogador sem contrato vigente seja inscrito no Brasileirão até o dia 9 de setembro, substituindo um atleta já inscrito até o dia 20 do mesmo mês, com um limite de oito alterações. Já na Libertadores, o clube tem até o dia 13 de setembro para modificar a lista de inscritos para as quartas de final.



Anthony Martial iniciou sua carreira no Lyon, da França, mas ganhou destaque no Mônaco, onde marcou 15 gols entre 2013 e 2015. O jogador foi contratado pelo Manchester United por cerca de R$ 360 milhões em 2015. Embora tenha começado bem no clube inglês, seu progresso foi interrompido por problemas de relacionamento com o técnico José Mourinho, e ele perdeu espaço após a chegada do sueco Zlatan Ibrahimovic, em 2017.



Martial ficou fora da convocação da França para a Copa do Mundo de 2018. No início do ciclo, sua participação no Mundial era praticamente certa, mas, às vésperas do torneio, as coisas não se concretizaram. Após a saída de Mourinho, Martial voltou a ganhar espaço sob o comando de Solskjaer, em 2019, mas sofreu com lesões e acabou sendo emprestado ao Sevilla, da Espanha, em 2022.