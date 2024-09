São Paulo pede anulação de jogo contra Fluminense

O São Paulo vai à Justiça para anular a derrota por 2 a 0 na partida contra o Fluminense do último dia 1º de setembro. Após ter acesso às imagens e áudios da arbitragem de vídeo (VAR), o clube paulista decidiu acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para contestar o primeiro gol do Flu e pedir a anulação do confronto.

A informação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo. A equipe paulista alega que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um “erro de direito” no lance que originou o primeiro gol. Uma disputa entre Jonathan Calleri, do São Paulo, e Thiago Silva, do Fluminense, teve alerta de falta do auxiliar. O árbitro, porém, não marcou falta na ação, entendeu se tratar de uma disputa de espaço e deu a vantagem para o tricolor carioca.

No entanto, Thiago Silva entendeu que uma falta havia sido marcada e pegou a bola na mão para recoloca-la em jogo. A jogada acabou culminando no gol de Kauã Elias pelo Flu. O VAR chegou a revisar o lance, mas decidiu validar o gol. Mais tarde, o Fluminense ampliou o placar e venceu a partida.

Para o São Paulo, o gol deveria ter sido invalidado e o juiz devia ter marcado falta do time carioca por conta da mão de Thiago Silva. Em nota divulgada nas redes sociais, o time disse que "lamenta profundamente a forma como foi conduzida a arbitragem" e ainda reclama da divulgação dos áudios do VAR, que só foram liberados cinco dias após o jogo.



"O áudio do VAR demorou cinco dias para ser liberado, sendo que a publicação ocorreu somente depois de dois ofícios protocolados pelo Clube", contestou o tricolor paulista. Além da ação no STJD, o São Paulo já enviou, ao longo da semana, um ofício à CBF denunciando o episódio.