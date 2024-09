Brasil passa por Equador e volta a vencer nas eliminatórias para a Copa 2026

Brasil venceu por 1 a 0, com gol de rodrygo - Foto: Divulgação

Brasil venceu por 1 a 0, com gol de rodrygo - Foto: Divulgação

A seleção brasileira venceu o Equador em Curitiba por 1 a 0, nesta sexta-feira (7), em Curitiba, no Couto Pereira. Com gol de Rodrygo, o Brasil voltou a triunfar depois de quatro partidas sem vitórias nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Esta foi a primeira partida na competição sob o comando de Dorival Júnior.

Com a vitória, o Brasil pula para a quarta posição nas Eliminatórias e chega aos dez pontos em sete rodadas, ultrapassando Venezuela e Equador. A seleção equatoriana cai para sexto, com oito pontos. A liderança segue com a Argentina, que tem 18 pontos em 21 disputados.