Paralimpíadas: brasileira conquista primeiro ouro do judô no país

A judoca Alana Maldonado conquistou o primeiro ouro do Brasil no judô nas Paralimpíadas de Paris nesta sexta (06). A paulista derrotou a chinesa Yue Wang por ippon e subiu no topo do pódio da categoria para lutadoras até 70kg da classe J2, para atletas com deficiência visual.

A atleta repetiu o feito da edição passada, em Tóquio, quando também levou o ouro na mesma categoria e se tornou a primeira mulher brasileira a conquistar o título duas vezes pelo judô paralímpico. Diagnosticada com a doença de Stargardt, que afeta a retina, ela também tem na carreira uma medalha de prata nos Jogos do Rio 2016.