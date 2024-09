Corinthians acerta contratação de atacante holandês Memphis Depay

O atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos, será jogador do Corinthians. O atleta aceitou a proposta do alvinegro e assinará um contrato válido até o fim de 2026. Restam apenas detalhes burocráticos e alguns ajustes para que a contratação seja anunciada.

Depay é aguardado em São Paulo no final de semana para realizar exames médicos e assinar o contrato. O clube paulista desembolsará pouco mais de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações diluídas nos 28 meses de contrato. O acordo foi selado após a apresentação do projeto esportivo e de marketing, além do aumento em relação à primeira proposta feita ao jogador.



Memphis será o jogador midiático prometido pela patrocinadora máster do clube, que inclusive pagará boa parte do valor total do contrato do atacante.



Apesar de não ser um centroavante, a versatilidade em atuar em várias posições no ataque e o bom desempenho como finalizador são vistos como pontos importantes para melhorar o desempenho ofensivo do Corinthians, que no momento luta contra o rebaixamento.

Memphis Depay foi revelado pelo PSV da Holanda e teve passagens por Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. O atacante jogou as Copas do Mundo de 2014 e 2022, além de duas edições da Eurocopa, em 2021 e 2024. Pela seleção holandesa o atleta marcou 46 gols, apenas quatro a menos que o centroavante Van Persie, maior artilheiro do país.