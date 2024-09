Éder Militão tem lesão confirmada e Brasil tem mais uma baixa para eliminatória

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, foi cortado da seleção brasileira, nesta quinta feira (5), devido uma pequena lesão muscular na coxa direita. A CBF ainda não informou quem será o substituto do defensor para os dois próximos jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai.

Militão já é o quarto jogador que o técnico Dorival Júnior perde por lesão. Antes dele, já haviam sido cortados Yan Couto e os atacantes Savinho e Pedro. O zagueiro havia treinado como titular na última quarta-feira, formando dupla de zaga com Gabriel Magalhães. Na ausência dele, Marquinhos deve herdar a vaga.

O atleta reclamou de dores após o treino realizado na quarta e teve a lesão confirmada após exames realizados nessa quinta feira. O problema não é grave e a tendência é que o jogador volte a atuar em duas semanas.

A escalação esboçada pelo técnico Dorival Júnior e que deve iniciar a partida contra o Equador é: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Rodrygo e Vini Júnior.

Brasil e Equador se enfrentam pela sétima rodada das Eliminatórias, às 22h, nesta sexta-feira (6), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Depois, na terça-feira (10), a Seleção encara o Paraguai, em Assunção.