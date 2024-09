Corrida do Projeto De Braços Abertos em Laranjal está com inscrições abertas

A aguardada corrida gratuita do Projeto De Braços Abertos, adulto e infantil, vai ser realizada dia 15 de setembro, em Laranjal, na cidade de São Gonçalo (RJ). A inscrição é presencial na Casa Enel, na Praça da Lagoa Seca. Vai começar nesta quinta-feira, dia 5 e, se não esgotar, irá até domingo.

Também na quinta-feira também vão se abrir as inscrições para o curso gratuito de Capacitação Profissional, para trabalhar na corrida, e para várias outras atividades. Entre elas, o treinão de corrida, aula de ginástica, de breakdance, que vão acontecer neste sábado, e a aula de circo que será no domingo. Já o espaço Kids Juca Energia vai funcionar no sábado e no domingo, entre 10h e 13h.

A retirada dos kits da corrida será também no dia 15 de setembro, horas antes da largada, que será na Casa Enel. A corrida adulto terá um percurso de 5km, e a corrida infantil terá várias distâncias, que aumentam conforme a idade. A organização pede que na retirada do kit, os participantes doem alimentos não perecíveis, menos fubá e sal, que serão doados para a própria comunidade. As chegadas das corridas são também na Casa Enel.



Na Casa Enel, o morador de Laranjal pode realizar, gratuitamente, vários serviços, como por exemplo, realizar o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, efetuar a troca de lâmpadas, participar de oficinas sobre consumo consciente, que tem por objetivo economizar energia. Além disso, para aprimorar a qualidade da energia fornecida à população, equipes de eletricistas atuarão em Laranjal em regime de mutirão, visando garantir um serviço mais eficiente e seguro.

A etapa Laranjal do Projeto De Braços Abertos tem o patrocínio da Enel Distribuição Rio por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, via Secretaria de Esporte e Lazer, Prefeitura de São Gonçalo, com organização da X3M.

“Nossa principal missão é proporcionar, em um ambiente muito acolhedor, uma experiência inovadora aos moradores de Laranjal, usando o esporte, a cidadania e a cultura como potentes ferramentas”, explica Bernardo Fonseca, CEO da X3M.

Criado há 12 anos, o Projeto de Braços Abertos já passou pelas comunidades do Vidigal, Rocinha, Santa Marta, Borel, Manguinhos e Jacarezinho, além dos municípios de São Gonçalo, Magé, Itaboraí e Duque de Caxias. Em 35 etapas, mais de 137 mil pessoas, entre participantes e espectadores, prestigiaram o evento que já arrecadou cerca de 37 toneladas de alimentos doados.

SERVIÇO:

PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS – ETAPA LARANJAL

Corrida: 15 de setembro

Local: PRAÇA DA LAGOA SECA - Rua Oscár Guanabarino, 128, Laranjal, em São Gonçalo (RJ)

Programação completa, entre 5 e 15 de setembro: https://projetodebracosabertos.com.br