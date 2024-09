Pedro rompe ligamento do joelho e está fora da temporada 2024

O atacante Pedro, do Flamengo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e está fora da temporada 2024. A lesão acontecia quando o jogador treinava com a seleção brasileira no Centro de Treinamentos do Athletico, em Curitiba, nesta quarta-feira (4). Ele foi automaticamente desconvocado da seleção.

De acordo com a CBF, "Pedro sofreu nesta quarta-feira (4) entorse no joelho esquerdo durante o treinamento da Seleção Brasileira no CT do Athletico Paranaense. Após o atleta ter sido submetido a exame clínico e ressonância magnética, foi confirmado a ruptura do ligamento cruzado anterior".

Leia também

➢ Paralimpíadas: nadadora Carol Santiago conquista terceiro ouro em Paris

➢ Cuiabano pode desfalcar Botafogo após confirmação de lesão

A entidade máxima do futebol informou ainda que "o Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. O atleta foi desconvocado para seguir o tratamento em seu clube".

Pedro era cotado para ser titular no jogo contra o Equador, nesta sexta. Atualmente ele é o artilheiro do Brasil com 30 gols marcados.

A lesão do atacante, apesar de ainda não existir prazo de retorno, costume ter tempo médio de recuperação de 6 meses. O atleta, no entanto, ainda vai passar por novos exames para entender a gravidade da lesão.