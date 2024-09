Engavetamento na Ponte Rio-Niterói causa interdição parcial no sentido Rio

Um acidente envolvendo uma carreta e dois caminhões de obra interrompeu parcialmente o trânsito na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). O engavetamento ocorreu por volta das 02h09 no km 333 da BR-101, próximo à área onde estavam sendo realizadas obras emergenciais de reparo no pavimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária Ecoponte, responsável pela administração da ponte, foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo informações iniciais, os caminhões envolvidos faziam parte da equipe que realizava os reparos na via quando a carreta colidiu com os veículos de trabalho.

Neste momento, a travessia na ponte é feita em até 24 minutos | Foto: Reprodução/ Vídeo

Equipes de resgate da concessionária e da PRF foram enviadas ao local para prestar socorro, mas até o momento não há informações sobre vítimas. A pista segue parcialmente interditada com três faixas bloqueadas, o que tem causado lentidão no trânsito no sentido Rio. A concessionária não informou previsão de término das obras ou da liberação total da via.





