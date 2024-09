Cuiabano pode desfalcar Botafogo após confirmação de lesão

O lateral-esquerdo Cuiabano, de 21 anos, realizou exames médicos para investigar uma lesão moderada no músculo posterior da coxa direita, e os resultados confirmaram a contusão. A tendência é que o jovem fique afastado dos gramados por duas a quatro semanas.

No último sábado, o jogador atuou apenas cinco minutos na partida contra o Fortaleza. No dia 25, Cuiabano não entrou em campo contra o Bahia. Sua última partida com maior tempo em campo foi contra o Palmeiras, na Libertadores, no dia 21, quando sofreu um problema no cotovelo.

A contratação de Alex Telles, último reforço do time para a temporada, foi planejada considerando um possível desfalque do lateral-esquerdo nos jogos. O Botafogo agora tem quatro atletas para a posição; além dos dois, Marçal e Hugo também atuam na mesma função.

Cuiabano, contratado pelo alvinegro neste ano, é um dos principais destaques da temporada. No total, ele participou de 23 partidas, marcou quatro gols e fez três assistências.