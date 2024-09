Corinthians sonha com contratação de Memphis Depay

Mesmo passando por uma grave crise financeira que está lhe causando dificuldades para pagar parcelas de contratações e até dos salários dos atletas, o Corinthians ainda sonha com uma contratação de impacto. E o nome que está na mesa é do holandês Memphis Depay, atualmente sem clube.

O sonho corinthiano segue vivo por conta de um aporte de seu patrocinador máster, a Esportes da Sorte, que teria disponibilizado a quantia de R$ 57 milhões para a chegada de um jogador midiático.

Com esse dinheiro no horizonte, o Timão fez uma proposta ao atacante por dois anos de contrato. Neste período, o jogador ganharia um salário total de R$ 60 milhões, o que daria algo em torno de R$ 2,5 milhões ao mês.

Inicialmente Depay não demonstrou interesse em jogar no Brasil, mas o projeto do Corinthians e a falta de grande propostas o fez mudar de ideia. Apesar de haver otimismo no Parque São Jorge, o atacante ainda estuda propostas da Arábia Saudita, México e Espanha. Ele está sem clube desde sua saída do Atletico de Madrid.

Caso fecha a contratação, o Alvinegro paulista deve estrear a estrela holandesa na partida contra o Fortaleza, no Castelão, no dia 17 de setembro, pela Copa Sulamericana.