Flamengo enfrenta desafios e pressões em meio a fase difícil

Nestes 11 meses de trabalho com a equipe, o desempenho do clube não foi suficiente para mantê-lo em uma boa posição nos campeonatos - Foto: Reprodução - Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo está enfrentando um momento difícil nos campeonatos em que disputa. O técnico Tite, contratado pelo clube em novembro de 2023, tinha o objetivo de apaziguar os ânimos dos jogadores, que já haviam se envolvido em brigas, e implementar seu estilo de jogo. No entanto, os resultados dentro de campo não corresponderam às expectativas.



Nestes 11 meses de trabalho com a equipe, o desempenho do clube não foi suficiente para mantê-lo em uma boa posição nos campeonatos. Como resultado, a pressão dos torcedores pela saída de Tite está cada vez maior. O rubro-negro conquistou apenas 61% de aproveitamento nas três competições em que participa, e ainda busca uma boa posição. Dentre os nomes sugeridos pelos torcedores para substituir o treinador, estão Filipe Luís e Fernando Diniz.

No entanto, Marcos Braz e Rodolfo Landim podem adiar essa decisão, pois com a queda do X (antigo Twitter), as reclamações dos flamenguistas têm tido menos impacto no Ninho do Urubu.



Com a eleição presidencial do clube marcada para o dia 9 de dezembro, trocar o treinador agora tornou-se uma estratégia delicada. O clube não poderia oferecer um contrato longo, sendo obrigado a contratar um profissional que ficaria até dezembro, o que poderia afetar a candidatura de Rodrigo Dunshee.



Até a próxima quinta-feira (5), o elenco está de folga, e Tite terá duas semanas para treinar os jogadores e tentar uma virada na temporada, começando pelo jogo contra o Bahia no dia 12, pela Copa do Brasil.

O Flamengo terá três jogos seguidos em três campeonatos diferentes no Maracanã: o primeiro contra o Bahia no dia 12, o segundo contra o Vasco no dia 15, pelo Brasileirão, e o último contra o Peñarol no dia 19, pela Libertadores. Na partida contra o Bahia, Nicolas De La Cruz e Arrascaeta devem estar em campo, embora o Flamengo ainda não possa contar com os novos jogadores.



Com novos nomes no elenco, o técnico Tite tem a oportunidade de recuperar o time e conquistar o feito de ser o único treinador a vencer o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores da América.