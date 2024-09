Fluminense recusa proposta do Galatasaray por Jhon Arias

O Fluminense vetou a saída do colombiano Jhon Arias do clube antes de janeiro. O Tricolo recebeu uma proposta do Galatasaray, da Turquia, pelo meia-atacante e disse não. A oferta girava em torno de R$ 75 milhões de reais.

O clube turco formalizou uma proposta ao jogador na última segunda-feira (02) e recebeu uma resposta negativa do Flu. A janela de transferências fecha no dia 13 desse mês, mas a inscrição para a Liga Europa vai somente até esta quarta (04), o que inviabilizaria o acerto imediato. O Fluminense disse que aceita seguir as conversas, mas que o atleta só deixará o clube após janeiro.

O jogador, além de ser pai na segunda (02), viajou para se juntar a seleção colombiana para os compromissos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Chegando aos 27 anos, o jogador já reforçou que sonha em atuar na Europa.

Arias recebeu com bons olhos a proposta do Galatasaray e deixou a decisão nas mãos do Fluminense. O jogador e o presidente Mário Bittencourt têm um combinado de que toda proposta seria considerada a partir dos 10 milhões de euros, o que é o caso dos turcos.



O problema, no entanto, não está nos valores apresentados, mas no momento da temporada. Arias é um dos principais jogadores do time de Mano Menezes, vivo na Libertadores e com a janela fechada para buscar peça de reposição. A combinação fez com que o Tricolor refutasse uma liberação antes do fim do ano. O time também luta contra o rebaixamento no Brasileiro.



O Fluminense detém 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o restante pertence aos colombianos do Patriotas.