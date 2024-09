Lutador de MMA brasileiro viraliza colocando nariz no lugar no meio de luta

O brasileiro Mauricio Queiroz, viralizou nas redes sociais após uma luta de MMA realizada na última sexta feira. No confronto contra o compatriota Guilherme Pat, válido pelo evento de artes marciais mistas, o LFA 191 realizado em São Paulo, o atleta teve seu nariz quebrado pelo atleta, mas em um momento de total frieza e concentração, ele colocou o mesmo no lugar e seguiu o combate.

Quando faltavam 3 minutos para acabar o segundo round, Guilherme Pat acertou uma forte cotovelada no rosto de Queiroz, que percebeu o nariz deslocado do adversário e avisou ao atleta. Sem mostrar qualquer emoção, Mauricio fez o autoatendimento e colocou o nariz no lugar, ele continuou lutando até o fim do round como se nada tivesse acontecido.

O momento viralizou nas redes sociais e a raça de Queiros foi exaltada na internet. Mas como bravura não ganha lutas, o atleta foi derrotado no terceiro round, Guilherme Pat aproveitou as brechas na defesa do adversário e finalizou a luta com um nocaute técnico.