Niterói será base para uma das maiores corrida a vela do mundo

Quando o Rio de Janeiro sediar, em maio de 2025, o Campeonato Internacional de Corrida a Vela, o Sail GP, na Baía de Guanabara, Niterói terá participação fundamental no evento mundial. O Caminho Niemeyer vai ser base logística das embarcações que vão disputar a competição. O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o presidente da Neltur, André Bento, participaram, nesta segunda-feira (02), do lançamento do Sail GP, ao lado da niteroiense Martine Grael, bicampeã olímpica de vela, que foi apresentada como a capitã da equipe do Brasil. Ela será a primeira mulher a ocupar essa posição na liga global.

O Caminho Niemeyer será cedido ao Sail GP para a logística e a estrutura de apoio ao evento sem nenhum ônus para o município. A realização da etapa brasileira é uma aliança institucional entre Marinha, Aeronáutica, prefeituras, governo do estado e empresas patrocinadoras.

Com etapas em vários países, a temporada 2024/2025 do Sail GP será a maior já organizada e terá eventos em cinco continentes. A categoria é uma espécie de Fórmula 1 da vela. A etapa do Rio será a primeira prova na América do Sul.



A competição no Rio vai ocorrer nos dias 3 e 4 de maio. O Sail GP se destaca por sua combinação de tecnologia de ponta e alta velocidade. São catamarãs capazes de atingir velocidades em torno de 100 km/h. As equipes competidoras representam 11 países. A inclusão do Rio de Janeiro no circuito global do Sail GP reforça a posição do estado como um importante destino para eventos esportivos internacionais.