Família do zagueiro Juan Izquierdo receberá salário do atleta até 2032

Os familiares do zagueiro Juan Izquierdo, falecido na última terça-feira (27) por conta de uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca sofrida no jogo contra o São Paulo pela Libertadores, não ficará desamparada. A federação uruguaia de futebol informou que pagará o salário do jogador até 2032.

Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol, afirmou que a família do zagueiro receberá por 8 anos o salário de Izquierdo: "Está escrito no estatuto que tem a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Uma parte importante do que se paga e recebe, neste caso a viúva e seus filhos, é pago pela AUF de acordo com o convênio e regulamento vigente."

Juan Izquierdo deixou a esposa Selena e dois filhos. Uma menina de dois anos e um menino recém-nascido.