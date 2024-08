Flamengo chega a acordo e fica perto de anunciar o atacante Gonzalo Plata

O Flamengo está próximo de finalizar a contratação do equatoriano Gonzalo Plata. O atacante será o quarto reforço do clube nessa janela de transferências. O Al-Sadd, do Catar, já aceitou a proposta do clube carioca. A diretoria Rubro-Negra agora aguarda a volta do documento assinado para anunciar o reforço.

Gonzalo Plata assinará contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. O Fla pagará inicialmente R$ 24 milhões de reais por um percentual e comprará o restante de forma progressiva, combinado a metas.

O percentual que será quitado agora é superior a 30% e há gatilhos incluídos para que uma nova fatia seja comprada nos próximos dias. A operação total será fechada em U$ 9,1 milhões (R$ 51,9 milhões). Ficou acordado também que o Al-Sadd terá 30% de lucro em eventual venda futura.

Na última temporada, Gonzalo Plata, que foi revelado pelo Independiente del Valle e soma passagens por Sporting-POR e Valladolid-ESP, fez 12 gols e deu oito assistências com a camisa do Al-Sadd.