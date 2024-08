Times do Maricá Esporte Competições jogam com o Olaria neste domingo (1º)

A equipe masculina sub-15 e sub-17 do Maricá Esporte Competições entrará em campo neste domingo (1º/09) para enfrentar o Olaria pela 5ª rodada do campeonato Carioca A2 no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho, a partir das 12h45 (sub-17) e 14h45 (sub-15), gratuitamente.

O time é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).

