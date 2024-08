Confira como foi a quinta (29) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da quinta-feira (29) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Dimas Gadelha, candidato da coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" fez corpo a corpo pelos bairros Rio do Ouro e Arsenal nesta quinta-feira. Ao longo da caminhada ele conversou com moradores e comerciantes sobre a implantação das políticas públicas de Maricá em São Gonçalo.



- Capitão Nelson (PL):

O candidato dedicou o dia a compromissos de agenda do governo e participou, à noite, de três reuniões junto a apoiadores e candidatos a vereador. O prefeito comentou sobre as obras no setor da saúde.

"A clínica da Lagoinha, que está em fase de construção, vai ter tomógrafo, mamógrafo, raio-x. Tudo o que for necessário para descentralizar os equipamentos de saúde. A nossa população é muito grande e nosso município tem 249 quilômetros quadrados. Então os serviços de saúde precisam ser descentralizados e o mais perto possível da casa do gonçalense”, disse Capitão Nelson

- Prof. Josemar (PSOL):

Candidato participou de caminhada no Boaçu, no Mutuá e Porto Novo. No Boaçu, ele comentou sobre o foco do seu governo caso eleito. “As primeiras iniciativas, quando formos eleitos, será construir creches e instalar as obras para atacar as enchentes e alagamentos. Isso é prioridade no meu programa de governo”, assegurou Josemar.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



No início da tarde, o candidato assinou termo de compromisso com os direitos humanos e a comunidade LGBTI+, na sede do grupo Arco-Iris, no centro do Rio de Janeiro, como parte do Programa Voto com Orgulho. Às 14h, o candidato se juntou ao ato unificado da educação, que se concentrou em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e caminhou até a UERJ.

Às 17h, participou de manifestação na Cinelândia em solidariedade e apoio ao povo palestino. Manifestantes defendem o cessar-fogo imediato e exigem que o governo Lula rompa relações com o estado de Israel



- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Carlos Jordy (PL):

Carlos dedicou o dia ao debate entre candidatos promovido pelo portal de notícias "G1".

- Talíria Petrone (PSOL):

Talíria dedicou a tarde ao debate entre candidatos promovido pelo portal de notícias "G1". No início da noite, ela seguiu rumo a Brasília para participar do Prêmio Congresso em Foco, realizado com o apoio da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP).

“Eu tenho muita honra em participar de mais uma celebração do Congresso em Foco e de ter sido premiada em todas as edições em que estive deputada. É um evento importantíssimo que já entrou para o calendário da política brasileira. Todos os prêmios que já ganhei nesse evento só provam o quanto nosso mandato é coletivo e que trabalhamos muito para melhorar a vida de cada brasileiro, assim como vamos melhorar a vida de cada niteroiense”, disse Talíria.



- Bruno Lessa (PODEMOS):

Bruno dedicou a tarde ao debate entre candidatos promovido pelo portal de notícias "G1". "Durante o debate, busquei apresentar de maneira clara as minhas ideias e propostas e também mostrar pra população que a mudança em Niterói não será através do radicalismo ideológico, representado pela Talíria e pelo Jordy", disse o candidato, a respeito do debate. À noite, o candidato participou de panfletagem no Jardim Icaraí.

- Danielle Bórnia (PSTU):

No início da tarde, o candidato assinou termo de compromisso com os direitos humanos e a comunidade LGBTI+, na sede do grupo Arco-Iris, no centro do Rio de Janeiro, como parte do Programa Voto com Orgulho.

"Eu sou a primeira mulher LGBT candidata à prefeitura da minha cidade. Mas meu partido e eu não defendemos a representatividade como solução. É preciso combater as ideologias reacionárias que dividem a classe trabalhadora. Queremos, por exemplo, que combate ao machismo, LGBTfobia e racismo sejam temas transversais a serem tratados em todas as etapas da educação nas escolas do município. Ao mesmo tempo, é preciso dar condições materiais para se superar a desigualdade", destacou candidata.

Às 14h, o candidato se juntou ao ato unificado da educação, que se concentrou em frente à sede da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e caminhou até a UERJ. Às 17h, participou de manifestação na Cinelândia em solidariedade e apoio ao povo palestino.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

Candidato dedicou o dia para reunião com a coordenação de campanha. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

A candidata recebeu a moção Mulheres que Fazem a Diferença na Câmara de Vereadores da Cidade do Rio de Janeiro, na Cinelândia. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Candidato participou de entrevista para a TV Mais. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.