Vasco vence Athletico-PR de virada, de novo, e sai na frente na Copa do Brasil

Em mais uma partida, com clima quente, como a que aconteceu na última segunda-feira (26) pelo Brasileirão, o Vasco conseguiu outra virada no caldeirão de São Januário sobre o Athletico-PR e venceu por 2 a 1, nesta quinta-feira (29), dessa vez pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Christian abriu o placar no primeiro tempo, mas Puma e Hugo Moura marcaram os gols da vitória.

Com a vantagem no placar, o Vasco jogará por um empate no jogo de volta, dia 11 de setembro, em Curitiba. O Athletico-PR precisará de uma vitória por, pelo menos, dois gols de vantagem. Se vencer por um gol, a decisão da vaga nas semifinais da Copa do Brasil será nas cobranças de pênaltis.

Mas antes do confronto pela Copa do Brasil, os times voltam a campo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco vai a Salvador enfrentar o Vitória, e o Athletico-PR recebe o Palmeiras, em Curitiba.