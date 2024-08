Após mais de uma década, Ponte Rio-Niterói vai voltar a receber maratona

Mais de uma década desde sua ultima edição, o Desafio da Ponte vai voltar a acontecer no próximo ano. A maratona de rua volta a acontecer em uma das faixas da Ponte Rio-Niterói em abril de 2025, depois do hiato de doze anos que seguiu a edição de 2013. O desafio ainda aguarda as últimas autorizações para realização, segundo os realizadores, e ainda não tem data de inscrição.

A prova de rua é realizada pela Dream Factory e pela Spiridon, as mesmas responsáveis pela Maratona do Rio. De acordo com os organizadores, a nova edição da maratona está prevista para o dia 6 de abril e pode contar com um show especial no pós-prova. A expectativa é de que 10 mil corredores participem do Desafio.

A primeira edição do Desafio da Ponte aconteceu em 1981. A proposta é que os participantes enfrentem um percurso de 23 km, que inclui os 13 km da Ponte Rio-Niterói. A maratona acontecia anualmente até 1986; depois disso, foram 25 anos até a edição seguinte, que só aconteceu em 2011. A corrida chegou a acontecer em 2012 e 2013 antes de ser novamente interrompida.