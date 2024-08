Flamengo anuncia meia argentino; contratação é a mais cara da história do clube

O Flamengo oficializou nesta quarta (28) sua contratação mais cara da história. O meio-campista argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos, foi anunciado nas redes da equipe e deve vir para o Rio de Janeiro nos próximos dias. Atleta do Southampton, da Inglaterra, ele teve 80% dos direitos vendidos ao Fla por 20 milhões de dólares - o equivalente a 110 milhões de reais.

O pagamento será feito em cinco parcelas. A negociação incluiu também o meia-atacante Victor Hugo, do Fla, que será emprestado ao Southampton com duas opções de compra. Segundo o portal "ge", o atleta brasileiro deve ser direcionado pela equipe inglesa para o Goztepe, clube turco que faz parte do mesmo grupo que controla o Southampton.

O contrato com Alcaraz é válido até agosto de 2029. Ele é o terceiro reforço anunciado pela equipe durante a atual janela de transferências. Além dele, o Rubro-Negro contratou o atacante Michael, que estreou na última rodada do Campeonato Brasileiro, e o lateral-esquerdo Alex Sandro.