Sem clube, Fernando Diniz é visto treinando time universitário em São Paulo

Demitido do Fluminense há dois meses, o técnico Fernando Diniz, 50 anos, parece continuar ativo no mundo do futebol. O ex-treinador do clube carioca foi visto treinando um time de universitários em São Paulo.

Nas imagens que circulam no X, Fernando Diniz aparece dando esporro nos alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Um internauta publicou o vídeo do treinador com o seu conhecido "estilo explosivo" durante um treinamento da equipe para os Jogos Universitários.

Fernando Diniz deixou o Fluminense no fim de junho deste ano, após pior início de Brasileirão da história do clube, com uma vitória em onze rodadas.