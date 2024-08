Obras do novo Terminal Rodoviário de Niterói no Caramujo estão prestes a começar

O terreno em que ficava uma loja de carros no Baldeador em Niterói, foi totalmente desocupado para que possam se iniciar as obras do novo terminal rodoviário do Caramujo, na zona norte. O projeto deve sair do papel ainda essa semana e tem previsão para sua conclusão em maio 2026. Ele atenderá 20 mil pessoas por dia e desafogará o Terminal João Goulart no Centro da cidade.

O empreendimento, situado na RJ-104, ocupará uma área de quase 20 mil metros quadrados, que terá 24 baias distribuídas em quatro plataformas, com o objetivo de proporcionar mais conforto aos usuários de transporte público. Além do impacto na mobilidade urbana, a ideia do projeto é transformar o terminal em um centro de atividades e serviços para passageiros e moradores da cidade.

O prédio contará com dois andares, onde serão construídos lojas, restaurantes, lanchonetes, quiosques, um mercado e uma área de convivência, além de bebedouros, sanitários com acessibilidade e fraldário, escadas rolantes, elevadores e um bicicletário.

No projeto destacam-se também elementos sustentáveis, como a captação de água da chuva para reuso, instalação de placas solares para fornecimento de energia elétrica e iluminação em LED.

O valor total do projeto é de R$ 33,2 milhões de reais.