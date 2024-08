Maricá vai receber filial de Escola Internacional de Cinema e TV de Cuba

Maricá vai receber a primeira filial brasileira da Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), instituição cubana que é referência na formação em audiovisual na América Latina. Ainda sem previsão de inauguração, a unidade chega ao país através de uma parceria assinada pela direção da instituição e a Prefeitura de Maricá.

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do "O Globo", a parceria aconteceu com intermediação do ator José de Abreu, que estaria interessado em participar da formação de uma escola de formação de atores na unidade. Ainda de acordo com o colunista, o projeto prevê um corpo docente formado por profissionais brasileiros e cubanos.

A Escola Internacional de Cinema e TV foi fundada em 1986, através da entidade Fundação do Novo Cinema Latino-americano (FNCL). Em Cuba, a instituição oferece cursos de formação de três anos, com um primeiro ano de formação básica, um segundo ano de especialização e um terceiro dedicado a atividades práticas.



Entre os artistas que lideraram o movimento que culminou na fundação do EICTV, estavam o escritor uruguaio Gabriel García Márquez e o cineasta brasileiro Sergio Muniz, assim como o poeta e cineasta argentino Fernando Birri e o pesquisador cubano Julio García Espinosa.