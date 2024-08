Atleta do Vasco é afastado após ser internado com celulite facial

O meia David Corrêa pode desfalcar o Vasco nas próximas partidas por conta de um problema de saúde inusitado. O atleta foi diagnosticado com celulite facial e precisou ser internado, ficando de fora do confronto entre a equipe Cruzmaltina e o Athletico-PR na noite da última segunda-feira (26).

Segundo nota oficial do clube, o jogador pediu licença médica e deve ficar internado até a próxima quarta-feira (28). Mesmo assim, ele ainda terá que aguardar avaliação médica para voltar a treinar no CT Moacyr Barbosa. Ele só jogará o próximo confronto entre Vasco e Athletico-PR, pela Copa do Brasil, na quinta (29), caso não tenha reação a medicação e seja autorizado pela equipe de saúde que o acompanha.

David descobriu o problema de saúde após notar um inchaço no rosto. A celulite facial é um infecção provocada por uma bactéria, que invade o organismo através de ferimentos ou pequenas lesões no rosto. O problema costuma atingir as camadas mais internas da pele e, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), precisa ser tratado de forma imediata para evitar infecções maiores.