Botafogo encerra sequência de jogos decisivos de forma considerada positiva

Após empatar com o Bahia no domingo (25), por 0x0, em Salvador, o Botafogo finalizou uma sequência de partidas decisivas de forma positiva. Apesar da eliminação da Copa do Brasil, a equipe carioca se colocou de vez como candidata ao título do Brasileirão e da Libertadores.

A sequência começou no dia 17 de julho, quando o Glorioso bateu o Palmeiras, por 1x0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória importante contra um dos postulantes ao titulo da Série A.

Até 25 de agosto, o Alvinegro fez 12 partidas em 40 dias. Foram cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. Um aproveitamento de 52,7%. Dos três objetivos, dois foram cumpridos dentro desse período: Classificação para as quartas de final da Libertadores e manutenção entre os primeiros colocados do Brasileirão.

Segundo Artur Jorge, treinador do Botafogo, a sequência foi satisfatória e ele se diz orgulhoso do que a equipe apresentou: "Eu quando falo da minha satisfação sobre o empenho dos jogadores, falo que fizemos cinco jogos nos últimos 14 dias. Dá menos de três dias de intervalo. É exigente com os atletas. Temos que valorizar a entrega e a luta que os jogadores tiveram em campo. Isso é impagável."



O próximo confronto do Botafogo é mais um jogo decisivo. O clube tem pela frente o atual líder do Brasileirão, o Fortaleza. O duelo está marcado para o próximo sábado (31), às 21h, no Estádio Nilton Santos.