Flamengo acerta detalhes e se aproxima do ponta Gonzalo Plata

O ponta equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd, do Catar, está ainda mais próximo de ser reforço do Flamengo nessa janela de transferências. Depois de novas negociações, o Rubro-Negro tenta acelerar a oficialização do acordo para que o jogador esteja em campo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Para que possa enfrentar o Bahia, Gonzalo precisa ter seu nome publicado no BID até a próxima terça-feira (27). Se a regularização não acontecer até terça-feira, o Flamengo terá de inscrevê-lo até o dia 9 de setembro para que ele atue nas semifinais da Copa do Brasil em caso de avanço da equipe de Tite.

Diante dos avanços nas últimas horas, o Fla espera que Gonzalo Plata desembarque no Rio de Janeiro ainda neste final de semana. Um dos últimos ajustes com os árabes fez com que o valor pago por 30% dos direitos econômicos de Plata subisse para 3,65 milhões de euros (R$ 22,4 milhões). Entre Flamengo e Plata já está tudo certo. Seus empresários agora conversam com o Al-Sadd para viabilizar a liberação.

O acerto com o jogador equatoriano deverá ser até dezembro de 2028. Plata, de 23 anos, fez uma boa temporada pelo Al-Sadd e marcou 12 gols e deu oito assistências. Na última quinta-feira, o Al-Sadd goleou o Al-Arabi por 5 a 0, mas o equatoriano não jogou. Houve um acerto para que ele não atuasse enquanto a negociação não fosse concluída.