Acusado de estuprar enteada de 12 anos é preso em aldeia indígena de Maricá

Um morador da aldeia indígena Mata Verde Bonita, em Maricá, foi preso na noite dessa quinta-feira (22) por acusações de estupro contra uma menina de 12 anos. O crime teria acontecido na aldeia e a vítima também seria enteada do suspeitos, de acordo com a Polícia Civil.

De acordo com a 82ª DP (Maricá), foi a mãe da adolescente, companheira da vítima, que procurou a Polícia para denunciar o crime. Os episódios de abuso sexual teriam acontecido mais de uma vez. A unidade policial investigou o caso e conseguiu com a Justiça a expedição de um mandado de prisão contra o indígena.

Uma equipe foi enviada à aldeia, em São José do Imbassaí, na noite desta quinta (22) e localizou o suspeito, que foi levado para a 82ª DP, no Centro. Lá, ele foi autuado e conduzido para uma unidade do sistema prisional, onde permanece preso à disposição da Justiça.