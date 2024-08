Torcida do Vasco esgota ingressos para duelos diante do Athletico-PR

Torcida do Vasco esgotou os ingressos para os confrontos contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

Torcida do Vasco esgotou os ingressos para os confrontos contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil - Foto: Matheus Lima/Vasco

O caldeirão vai ferver. E em dose dupla. A torcida do Vasco esgotou todos os ingressos a venda para as partidas diante do Athletico-PR, válidas pelo Brasileirão, segunda-feira (26) e pela Copa do Brasil, na quinta-feira (29).

Para o confronto do Campeonato Brasileiro, os ingressos esgotaram em três dias. A carga de 20 mil entradas para o jogo da Copa do Brasil foi esgotado em menos de três horas após o início das vendas.

O jogo do Brasileirão é válido pela 24ª rodada e está marcado para as 21h. O Vasco é o 10º colocado da competição, com 28 pontos.

Na sequência, os times se reencontrarão às 20h, na quinta. O duelo é pelas quartas de final da competição mais democrática do Brasil.



Depois de 19 dias longe de São Januário, o Vasco volta a sua casa. A última partida do cruzmaltino no estádio foi no dia 6 de agosto, contra o Atlético-GO, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.