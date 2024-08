Seleção Brasileira: Dorival anuncia lista de convocados para eliminatórias da Copa; confira

O técnico Dorival Júnior divulgou, no fim da manhã desta sexta-feira (23), a lista de jogadores convocados para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ambos os jogos serão no próximo mês: no dia 6, contra o Equador, às 22h no Estádio Couto Pereira, no Paraná e no dia 10, contra o Paraguai, às 21h30, em Assunção.

O Brasil soma apenas 7 pontos e está na 6ª colocação, atrás dos equatorianos.

Leia mais:

Flamengo: Tite passa mal e é internado no Rio após partida contra o Bolívar

Na altitude de La Paz, Flamengo passa pelo Bolivar e vai às quartas da Libertadores



Confira a lista de convocados:



- Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassrs) e Ederson (Manchester City).

- Defensores: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia Dortmund), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG).

- Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Rodrygo (Real Madrid)

- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr. (Real Madrid)