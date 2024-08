Na altitude de La Paz, Flamengo passa pelo Bolivar e vai às quartas da Libertadores

A nação comemorou! O Flamengo perdeu para o Bolívar por 1 a 0, em La Paz, nesta quinta-feira (22), mas se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores 2025. Com gol marcado por Bruno Sávio, a equipe boliviana venceu em casa, mas a vitória rubro-negra no Maracanã por 2 a 0 garantiu o Flamengo entre os oito melhores da América mais uma vez.

O Flamengo enfrenta o Peñarol nas quartas de final da Libertadores. O primeiro jogo será no Maracanã, e a volta no Campeon del Siglo, em Montevidéu. As partidas da próxima fase serão nas semanas de 18 e 25 de setembro, com datas e horários a serem divulgados pela Conmebol.