Flamengo: Tite passa mal e é internado no Rio após partida contra o Bolívar

Na manhã desta sexta-feira (23), o Flamengo surpreendeu os torcedores ao emitir uma nota oficial direcionada a Tite. Segundo o comunicado, o treinador precisou receber atendimento logo após a partida, contra o Bolívar, em La Paz, que garantiu a classificação do Rubro-Negro às quartas de final.

Segundo o comunicado, o Departamento Médico do Rubro-Negro detectou elevações na frequência cardíaca e arritmia por conta da altitude e foi assistido pela equipe durante a viagem.

Ao desembarcar no Brasil, o treinador foi levado ao Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. Ainda de acordo com a nota, apesar dos exames confirmarem Fibrilação Atrial, o treinador não precisará passar por uma intervenção cirúrgica. Ele "está lúcido e estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos".



Com a nova situação, Tite não deve estar à frente da equipe no jogo contra o RB Bragantino, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. Matheus Bachi e Cléber Xavier Filho devem comandar o Rubro-Negro no Maracanã.

Confira a nota divulgada pelo Flamengo:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após a partida de ontem, em La Paz, o técnico Tite passou mal e necessitou de atendimento do Departamento Médico rubro-negro.

Foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude. O treinador foi prontamente medicado e assistido pelos médicos e staff durante o retorno ao Rio de Janeiro.

Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento. O treinador está lúcido, estável, mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos.

Desejamos uma rápida recuperação ao nosso comandante", disse a nota.