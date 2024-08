Robozinho voltou: Flamengo confirma contratação de Michael

Depois de acertar o acordo com a diretoria no começo da semana, o atacante Michael foi oficialmente anunciado pela equipe do Flamengo nesta quinta-feira (22). O jogador, de 28 anos, voltou a vestir a camisa rubro-negra mais de dois anos após deixar o clube para jogar com o futebol árabe pelo Al-Hilal.

Na tarde desta quinta (22), o nome do atleta apareceu no BID da CBF e o Flamengo já tem permissão relacionar o jogador nas próximas partidas. Em um vídeo de apresentação nas redes sociais, Michael celebrou o retorno e disse que seu "coração nunca foi embora" da equipe rubro-negra.

Leia mais sobre o Flamengo:

➢ Flamengo enfrenta o Bolívar pela vaga nas quartas de final da Libertadores; Saiba horário e onde assistir

➢ Fla x Flu fora de campo: clubes disputam contratação de lateral do River, afirma rádio argentina

"O Manto Sagrado representa muita coisa. Representa muita gente e é símbolo de valor, de raça, de amor e de paixão. Para honrar essas cores, você tem que estar disposto a dar a vida e suamos o Manto em busca do nosso lugar... o topo. O meu coração nunca foi embora e agora eu estou de volta", disse o jogador.



O ROBOZINHO VOLTOU PRA CASA!



Seja bem-vindo de volta, Michael! A gente tava doido pra te ver de novo vestindo o Manto Sagrado!❤️🖤#OMichaelVoltou #VamosFlamengo pic.twitter.com/5R5q94IfbD — Flamengo (@Flamengo) August 22, 2024

O atacante rescindiu seu contrato com o clube árabe para acertar com o Flamengo até dezembro de 2028. Sua primeira passagem pelo elenco do time carioca aconteceu entre 2020 e 2021. Com a camisa rubro-negra, o atleta marcou 23 gols e participou da conquista de títulos no Campeonato Brasileiro e na Recopa Sul-Americana e em duas edições da Supercopa do Brasil.